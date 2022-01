Horizon: Forbidden West - Neuer Story-Trailer kommt mit einer großen Spoiler-Warnung

19.01.2022 16:54 Uhr

Horizon: Forbidden West steht tatsächlich in den Startlöchern und so langsam fängt Sony auch an die Werbetrommel mehr für das Spiel zu rühren. Für den gesamten Trailer und natürlich auch den folgenden Text besteht eine Spoiler-Warnung, falls ihr wirklich nichts wissen wollt.

Nachdem bisher eher das Gameplay im Vordergrund stand, geht der neue Trailer endlich auf die Geschichte ein. Aloy reist in die Weiten des Westens, um dort etwas zu finden, das ihr hilft eine Plage zu stoppen, die das Ökosystem bedroht. Dabei wird Aloy auf ganz neue Stämme treffen und befindet sich direkt inmitten eines Kriegs.

DIe Rebellenführerin Regalla kämpft gegen jeden an, der sich gegen sie stellt. Wer genau über ihr steht, wird nicht genau genannt, jedoch zeigt der Trailer in dem Moment Slyens, den überraschenden Antagonisten aus Zero Dawn. Er hat sich am Ende die Macht, Maschinen zu kontrollieren, eigens gemacht und hilft anscheinend jetzt Regalla einen Krieg gegen die anderen Stämme zu führen.

Zusätzlich sind wieder Erend und Varl zu sehen, die Aloy helfen werden, sich der neuen Bedrohung zu stellen. Der Trailer zeigt auch noch neue Charaktere aus dem Spiel, gibt aber nicht so ganz preis, was ihre Rollen sein werden.

Horizon Forbidden West erscheint am 18. Februar für PlayStation 4 und PlayStation 5.