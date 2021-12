Horizon Forbidden West-Trailer zeigt die Vielfalt der Maschinenwesen

16.12.2021 15:30 Uhr

Aloy bekommt es in Horizon Forbidden West mit altbekannten wie auch neuen Maschinenwesen zu tun, auf die wir im Trailer einen näheren Blick werfen können. So leben unter anderem der gepanzerte Rollrücken und der Säure speiende Schlängelzahn im namensgebenden Verbotenen Westen. Im Vergleich zu Horizon Zero Dawn sollen die mechanischen Kreaturen noch mehr zu bieten haben.

Nähere Informationen zu allen bekannten Maschinen könnt ihr in unserer Übersicht nachschauen.

Horizon Forbidden West kommt am 18. Februar 2022 exklusiv für PS4 und PS5 heraus.