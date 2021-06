Horizon Forbidden West: Alle neuen Maschinen im Überblick

Im ersten Gameplay zu Horizon Forbidden West gibt es nicht nur das verfallene und bunt überwucherte Zukunfts-San Francisco zu bestaunen, sondern auch einige Maschinenwesen, die uns im neuen Spiel erwarten. Teilweise kennen wir die Biester schon aus Horizon Zero Dawn, aber es waren auch neue Kreaturen dabei. Wir habe eine Übersicht für euch zusammengestellt:

Neue Maschinen in Horizon Forbidden West

Im Gameplay-Trailer bekommen wir fünf gänzlich neue Maschinentypen vorgeführt. Den kompletten Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Während wir zwei davon ausgiebig im Kampfgeschehen beobachten können, haben drei andere nur kurze Auftritte.

Krallenschreiter

Besonders prominent vertreten, sind im neuen Gameplay-Trailer die Krallenschreiter. Sie erinnern an Raptoren und auch ein wenig an die Wächter aus Zero Dawn, wirken aber im Aufbau wesentlich komplexer als diese. Sie können überbrückt und als Reittier genutzt werden. Wir erleben, wie Aloy einen von ihnen auf diese Weise nutzt. Aber auch ein rebellierender Trupp, der Aloys Freund Erend gefangen hält, hat Krallenschreiter unter seiner Kontrolle.

Bebenzähne

Die wohl eindrucksvollste neue Maschine, die wir im Trailer zu sehen bekommen, ist ein Bebenzahn. Dieses riesige Biest erinnert an ein Mammut und trägt nicht nur eine Person auf dem Rücken, sondern einen ganzen Unterstand mit Rebellinnen und Rebellen. Neben der schieren Masse der Kreatur werden auch die unterschiedlichen Geschütze zu einer Gefahr für Aloy.

Sonnenflügel

Am Ende des Trailers bekommen wir eine fliegende Maschine namens Sonnenflügel zu sehen. Im Gegensatz zu den vogelartigen Biestern aus Zero Dawn sieht dieses eher aus wie ein Saurier und wirkt wesentlich filigraner.

"Riesenschildkröten"

Eine riesige schildkrötenartige Maschine hat ebenfalls nur einen kurzen Auftritt, als sie vor Aloy auftaucht. Ihren Namen erfahren wir auch noch nicht. Trotzdem wirkt dieses Wesen ungeheuer beeindruckend und wir dürfen gespannt sein, ob es sich dabei um eine friedliche oder feindliche Kreatur handelt.

Gräber

Auf eine Maschinenart namens Gräber können wir auch nur einen kurzen Blick erhaschen. Einige Exemplare schwimmen in einiger Entfernung an Aloy vorbei. Sie wirken auf den ersten Blick recht friedlich, aber ein Entwickler verrät uns, das wir uns auch vor ihnen in Acht nehmen müssen.

Bekannte Maschinen aus Horizon Zero Dawn

In Forbidden West werden uns auch Maschinen begegnen, die bereits aus Zero Dawn bekannt sind. Zwei davon konnten wir im neuen Trailer entdecken.

Schnappmäuler

Schnappmäuler hatten uns schon in Zero Dawn zum Fressen gern. Sie ähneln Krokodilen. Im Trailer schwimmen sie nur kurz vorbei, aber aufgrund von Aloys neuer Tauchfähigkeit könnten sie uns häufig begegnen.

Stürmer

Neben den Krallenschreitern sehen wir Aloy auch auf einem vertrauten Wesen reiten. Es handelt sich um einen Stürmer, der ein wenig an einen Wasserbüffel mit geschwungenen Hörnern erinnert.

Weitere Infos zu Horizon Forbidden West

Was erwartet uns in Sachen Maschinen?

In Zero Dawn haben wir es mit insgesamt 26 Maschinen zu tun. In der Erweiterung The Frozen Wilds kommen fünf weitere hinzu. Da in Forbidden West sowohl bekannte als auch neue Wesen auftauchen, können wir von einer noch größeren Vielfalt als im Vorgängerspiel ausgehen. Wir nehmen außerdem an, dass einige Monster wie auch im ersten Teil fast überall auf der Karte zu finden und andere selten oder sogar einmalig sind.

Welche der neu gezeigten Maschinen hat euch am meisten beeindruckt?