Horizon Forbidden West-Video zeigt die Schauspieler hinter den Figuren

20.01.2022 18:45 Uhr

In diesem Behind the Scenes-Video zu Horizon Forbidden West bekommen wir einen Einblick von den Motion Capturing-Aufnahmen und den Schauspielern, die den Figuren im Spiele ihre Gesichter und Stimmen leihen.

Horizon Forbidden West erscheint am 18. Februar 2022 für PS5 und PS4.