Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung - Neuer Trailer zeigt actionreiches Gameplay

19.10.2020 19:03 Uhr

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung erzählt zum Release am 20. November 2020 für die Nintendo Switch die Vorgeschichte zu Zelda: Breath of the Wild. Im neuen Trailer zeigt Entwickler Tecmo Koei mehr von dem, was euch in Sachen Gameplay erwartet.

