Erinnert ihr euch noch an die goldene Ära von Battlefield? Die einst legendäre Military-Shooter-Marke von Electronic Arts erlebte in den letzten Jahren einen herben Absturz in die Irrelevanz.

Damit der nächste Teil zur erhofften Renaissance führt, muss aber noch deutlich mehr passieren. Wir haben eine Liste an Features erstellt, die das neue Battlefield mitbringen muss, um der Reihe neuen Auftrieb zu geben.