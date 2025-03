In diesem entspannten Cozy-Titel gestalten wir wunderschöne Rückzugsorte in luftigen Höhen

In High Above können wir unser ganz eigenes Dachrefugium gestalten und das sieht nicht nur total entspannend, sondern auch wunderschön aus. Über den Wolken und weit entfernt von lauten Straßen und Wegen bauen wir uns eine kleine Wohlfühl-Oase mitten in einer urbanen Welt.

Das Spiel wird von einer einzigen Person entwickelt und soll noch dieses Jahr auf Steam erscheinen.