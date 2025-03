In diesem Spiel baut ihr kleine Schneekugeln mit Wäldern, Häuschen und sogar Tieren darin

In diesem Video stellen wir auch das Aufbauspiel Outside the Blocks vor. Hier baut ihr kleine Schneekugeln mit idyllischen Landschaften darin. Neben detaillierter Vegetation könnt ihr auch Häuser bauen und dynamische Elemente wie Tiere platzieren. Dadurch können wirklich schöne, kleine Dioramen entstehen. Es gibt keine Ressourcen, Zeitlimits oder Ziele. Baut einfach drauf los! Falls euch Spiele wie Tiny Glade gefallen, könnte sich ein Blick lohnen.

Outside the Blocks hat noch keinen Releasetermin, es gibt aber schon eine kostenlose Demo auf Steam.