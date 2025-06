In God Save Birmingham lauern überall Zombies und wir sind nur ein Bauer mit Mistgabel

God Save Birmingham hat eine simple, aber spannende Idee: Was wäre, wenn Zombies ausnahmsweise mal nicht die Moderne, sondern das Mittelalter heimsuchen würden? In dem Zombie-Survival ist nämlich die Stadt Birmingham von einer mysteriösen Seuche befallen und wir müssen irgendwie überleben.

Aber mit dem ersten Trailer macht sich vor allem erst einmal Skepsis breit. Immerhin reden wir über ein Sandbox-Spiel á la DayZ oder Don't Starve und das erste Gameplay wirkt merkwürdig durchgeskriptet. Haben wir es hier also mit dem nächsten The Day Before zu tun?

Vermutlich nicht, denn die südkoreanischen Entwickler Ocean Drive Studio schieben nur wenige Tage nach dem ersten Trailer auch noch richtiges Gameplay hinterher. Was das über God Save Birmingham verrät, klären wir hier.

00:00 - Intro

01:11 - Worum geht’s und warum die Sorge?

03:39 - Das richtige Gameplay

08:53 - Offene Fragen und Fazit