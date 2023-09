In One Piece: Pirate Warriors 4 könnt ihr jetzt mit Ruffys Gear 5-Form richtig aufdrehen

Ab sofort ist dank One Piece: Pirate Warriors 4 Ruffys Gear 5 Transformation endlich auch im Videospiel-Universum angekommen. Das The Battle of Onigashima Pack bringt neue Abenteuer und eben auch die neue Stufe, die schon vorher im Manga und Anime zu sehen war.

Im aktuellen Trailer könnt ihr die aberwitzigen Attacken jetzt auch in Aktion erleben. Ruffy wird dabei beispielsweise so groß wie ein Hochhaus und stürzt sich so auf seine Feinde.

One Piece: Pirate Warriors 4 ist ein Actionspektakel im Stil von Dynasty Warriors, in dem ihr riesige Gegnergruppen verprügelt und die Geschichte der Vorlage erleben könnt.