In Taxi Life dürft ihr euer eigenes Taxi anpassen und das schöne Barcelona erkunden

Dass Rennspiele nicht immer aufregend sein müssen, möchte Taxi Life: A City Driving Simulator beweisen. Im Spiel transportiert ihr Fahrgäste durch die spanische Metropole Barcelona.

Ähnlich wie in den Truck Simulator-Spielen geht es dabei nicht um Adrenalin und Kopf-an-Kopf-Duelle, sondern darum, entspannt durch eine realistisch anmutende Welt zu fahren und dabei auch geltende Verkehrsregeln einzuhalten. Dabei steht euch ein maßstabsgetreu nachgebildeter Teil von Barcelona mit über 460 km Straßen zur Verfügung.

Für euer Unternehmen könnt ihr unterschiedliche Fahrzeuge erwerben und diese dann in einem Editor an eure Vorlieben anpassen. Neben aktuellen Modellen sind auch klassische Taxis dabei. Taxi Life erscheint am 7. März für PS5, Xbox Series X/S und PC.