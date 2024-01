Indiana Jones-Spiel für Xbox wird First-Person und macht in ersten Gameplay-Szenen Lust auf mehr

Dass MachineGames an einem neuen Indiana Jones-Spiel für die Xbox arbeitet, war schon länger bekannt. Jetzt gab es endlich einen ausführlichen Blick auf den Titel, der den Untertitel "The Great Circle" tragen wird.

Und der hat offenbar alles, was das Fan-Herz begehrt: Exotische Schauplätze, fiese Gegner, tödliche Fallen, actionreiche Kämpfe und natürlich die markante Musik. Die ersten Spielszenen, die während der Developer Direct gezeigt wurden, bestätigen zudem, dass The Great Circle hauptsächlich aus der Ego-Perspektive gespielt wird, in besonders kinoreifen Momenten wechselt das Spiel in die Third-Person-Perspektive. Außerdem wird es Rätsel und Stealth-Optionen geben – und Indy setzt natürlich auch seine berühmte Peitsche ein.

Hier könnt ihr euch den Abschnitt aus der Developer Direct noch einmal anschauen.

Indiana Jones and the Great Circle soll noch im Jahr 2024 erscheinen.