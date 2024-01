Xbox Livestream im Januar: Alle Ankündigungen der Developer Direct im Überblick

Diese Ankündigungen gab es bei der neuen Developer Direct von Xbox.

Microsoft hat mit seiner neuen Developer Direct einen Ausblick auf die kommenden Xbox-Titel gegeben, die wir im Verlauf des Jahres erwarten können. Diesmal gab es wie angekündigt unter anderem das Indiana Jones-Spiel, Avowed und Hellblade 2 zu sehen. Wir fassen euch die wichtigsten Infos aus allen Ankündigungen zusammen.

Avowed

7:34 Avowed: Neue Spielszenen zeigen das ausgefeilte Kampfystem des Spiels

Entwickler: Obsidian Entertainment

Obsidian Entertainment Release: Herbst 2024

Herbst 2024 Plattformen: Xbox Series X/S, PC (Game Pass)

Den Auftakt hat das neue Spiel des Outer Worlds-Studios gemacht: Avowed. Das Action-RPG hat mehr von seiner schicken Welt und dem Kampfsystem gezeigt, wo wir zwischen Nah- und Fernkampfwaffen und Magie wechseln müssen. Zauber und klassische Angriffe sollen dabei eine Synergie miteinander haben. Auch in die Quests gab es einen kleinen Einblick. Hier sollen unsere Entscheidungen wieder Auswirkungen auf die Story haben.

Senua's Saga: Hellblade 2

7:57 Senua's Saga: Hellblade 2 hat endlich einen Release-Termin

Entwickler: Ninja Theory

Ninja Theory Release: 21. Mai 2024

21. Mai 2024 Plattformen: Xbox Series X/S, PC (Game Pass)

Hellblade 2 hat mehr von seinem Gameplay gezeigt. Im zweiten Teil kommt Senua in Island an, um die Wikinger zu jagen, die ihre Heimat zerstört haben und trifft dabei auf neue Charaktere. Auch das Kampfsystem wurde überarbeitet und soll storygetriebener sein. Zuletzt wurde auch das Releasedatum endlich angekündigt: Am 21. Mai geht's los.

Visions of Mana

6:47 Visions of Mana ist der Serienteil, der direkt auf eine Xbox kommt

Entwickler: Square Enix

Square Enix Release: Sommer 2024

Sommer 2024 Plattformen: Xbox Series X/S, PC (Game Pass)

Auch das neue Square Enix-Spiel Visions of Mana hatte einen Überraschungsaufritt und wird der erste Teil der Reihe, der es auf die Xbox schafft. Der Serien-Erschaffer hat ein wenig über das Design der Monster und die putzigen neuen Reittiere "Pikuls" gesprochen. Auch zum Gameplay gab es ein wenig zu sehen.

Ara: History Untold

7:35 Ara: History Untold - Die Civilization-Konkurrenz zeigt, das sie mehr als ein Abklatsch sein will

Entwickler: Oxide Games

Oxide Games Release: Herbst 2024

Herbst 2024 Plattformen: PC (Game Pass)

Ara: History Untold wird von ehemaligen Civilization-Entwicklerinnen und -Entwicklern geschaffen. Das rundenbasierte Globalstrategiespiel lässt uns als historische Persönlichkeit eine Nation zu Macht und Größe führen. Das "Prestige"-System bewertet dabei, wie gut ihr euch als Anführer anstellt, während das Crafting-System dem Spiel mehr Tiefe geben soll.

Indiana Jones and the Great Circle

3:06 Indiana Jones-Spiel für Xbox wird First-Person und macht in ersten Gameplay-Szenen Lust auf mehr

Entwickler: MachineGames

MachineGames Release: 2024

2024 Plattformen: Xbox Series X/S, PC (Game Pass)

Zuletzt gab es noch einen ersten Blick auf das Indiana Jones-Spiel von MachineGames, den Macher*innen von Wolfenstein: The New Order. Dabei erkunden wir Orte überall auf der Welt und lösen Rätsel.

Im Spiel steuern wir Indy in der Regel aus der First-Person-Perspektive, in cinematischen Momenten wechseln wir aber auch zu Third Person. Daneben gibt es natürlich auch jede Menge Action-Gameplay und Kämpfe, bei denen wir etwa zu Indys Peitsche, dem Revolver oder unseren Fäusten greifen.

Wie fandet ihr das neue Xbox-Event und auf welches der Spiele wartet ihr am meisten?