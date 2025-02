inZOI: Neuer Trailer bestätigt die Server-Startzeit zum Early Access, der bald vor der Tür steht

Die Lebenssimulation inZOI steht in den Startlöchern und hat einen Monat vor dem offiziellen Early Access in einem Trailer enthüllt, zu welchen Uhrzeiten ihr weltweit losspielen könnt. In Deutschland müsst ihr lange wach bleiben, wenn ihr direkt zum Launch mit dabei sein wollt. Am 28. März um 1 Uhr nachts werden die Schleusen bei Steam geöffnet.

inZOI ist eine Lebenssimulation im Stil von Die Sims. Der offensichtlichste Unterschied zum großen EA-Platzhirsch ist die Grafik, denn das koreanische Entwicklerstudio setzt auf einen eher fotorealistischen Artstyle mit teilweise beeindruckend detaillierten Figuren.

Ob das Spiel die hohen Erwartungen einlösen kann, bleib abzuwarten. Zum einen werden mit dem Release im Early Access einige Features fehlen, zum anderen gibt es große Fragezeichen. Wir wissen beispielsweise immernoch nicht, wie viel inZOI kosten soll.