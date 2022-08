Wir hatten uns schon Sorgen um Jagged Alliance 3 gemacht. Immerhin gab es seit der Ankündigung im Herbst 2021 keinerlei Neuigkeiten zum Spiel.

Jetzt gibt es endlich wieder ein Lebenszeichen: Auf der THQ-Präsentation am 12. August 2022 wurde der neue Trailer gezeigt. Der bietet endlich mehr Gameplay aus der Taktik-Hoffnung und führt mit einem kleinen Story-Intro auch in die Prämisse des Spiels ein: Es geht um einen verschollenen Präsidenten, korrupte Regierungsoffizielle, skrupellose Söldner und natürlich um jede Menge Geld!

Was das Gameplay angeht, wird es oldschool: Wir sehen erneut die klassischen Rundenkämpfe, aber auch das Ausrüstungsmenü und die die Strategiekarte, auf der wir in einer Art globalem Metagame um Sektoren ringen und uns so Einnahmen sichern, um mehr Milizionäre aufzustellen.

Generell scheint der Management-Aspekt schön komplex zu werden: Wir verwalten das Inventar unserer Truppe bis zum einzelnen Medkit, verbessern Waffen mit Attachments wie Zielfernrohren oder Laserpointern und bilden neue Truppen aus. Durch das Rollenspiel-System mit Stufenaufstiegen können wir unsere Söldner spezialisieren. Ach ja, und die Kampagne soll auch noch mit Freunden im Koop spielbar sein!

Und jetzt die schlechte Nachricht: Leider gibt es immer noch keinen Release-Termin für Jagged Alliance 3. THQ verweist lediglich darauf, dass ihr das Spiel bei Steam auf eure Wunschliste packen könnt. Wir bleiben natürlich für euch weiter am Ball, wenn es neue Infos zu JA3 gibt.