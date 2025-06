Im Rahmen des Summer Games Fest mit Geoff Keighley kündigt Square Enix das Murder-Mystery-Multiplayer-Spiel im Stile von Among Us "Killer Inn" an, in der 24 Spieler*innen gegeneinander antreten können.

Bei Killer Inn handelt es sich um ein sogenannten Online-Murder-Mystery-Action-Spiel, wo die Figuren von 24 Spieler*innen auf einem großen Anwesen eingeladen werden. Auf dem großen Anweseden wird dann im großen Stile wie Among Us oder Death Note: The Killer um den sieg gelogen, betrogen, manipuliert und getötet.

Spieler*innen werden in zwei Teams aufgeteilt: Wölfe und Lämmer. Wölfe haben die Aufgabe die Lämmer aufzusuchen und zu erliminieren, während die Lämmer herausfinden müssen, wer Freund oder Feind ist. Dabei gibt es neben den Aufgaben im Anwesen, auch nützliche Gegenstände wie Rüstungen und Tränke, die die Wölfe als auch die Lämmer finden und zu ihrem Vorteil nutzen können.

Um herauszufinden, wer Wolf oder Lamm ist, können Spieler*innen Hinweise wie zurückgelassene Haarsträhnen, Haut proben, Fingerabdrücken, Kleidungsstücke und Blutflecken nutzen und anhand dieser den Täter ausfindig machen.

Bisher ist das Kill Inn nur für Steam angekündigt und Spieler*innen können sich jetzt schon auf Steam für eine geschlossene Beta anmelden.