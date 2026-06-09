Kingdom Hearts 4 zeigt sich zum ersten Mal seit 2022 in einem neuen Trailer

Während der Nintendo Direct haben wir auch endlich einen neuen Trailer zu Kingdom Hearts 4 gesehen, das sich mehrere Jahre nicht hat blicken lassen. Das, was Fans aber wohl vor allem sehen wollen, gab es jedoch immer noch nicht: nämlich ein Release-Datum. Zumindest wissen wir aber, dass es direkt zum Launch auch eine Switch 2-Version geben soll – wann auch immer dieser dann sein wird.