Kirby and the Forgotten Land - Ankündigungstrailer zeigt eine postapokalyptische Welt

24.09.2021 00:17 Uhr

Kirby and the Forgotten Land ist ein 3D-Plattformer, in dem Kirby in einer postapokalyptischen, begrünten Welt strandet. Dort kann er verlassene Kaufhäuser und Freizeitparks erkunden, Hüte sammeln und sich jeder Menge Herausforderungen stellen. Das Spiel erscheint im Frühjahr 2022.