04.03.2022 15:59 Uhr

Kirby und das vergessene Land hat einen neuen, ausführlichen Übersichts-Trailer. In mehr als fünf Minuten gibt es jede Menge Gameplay zu sehen. Vor allem aber werden hier en detail die Spielwelt, Kirbys unterschiedliche neue Fähigkeiten und die Story erklärt. Koop-Infos gibt es auch noch und das Ganze ist an Niedlichkeit und unbeschwerter Positivität kaum zu überbieten. Genau das Richtige für diese Zeiten. Einziger Wermutstropfen: Leider erscheint Kirby und das vergessene Land erst am 25. März für die Nintendo Switch. Aber es gibt schon eine spielbare Demo!