Klassische Maps und Eminem: Im Multiplayer-Trailer zu CoD MW3 ist plötzlich wieder 2009

Mit Call of Duty Modern Warfare 3 erscheint am 10. November der dritte Teil der Reboot-Trilogie für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und den PC. Zwischen dem 6. und 16. Oktober findet eine Beta in verschiedenen Abstufungen statt. Darin könnt ihr schon vorab den Multiplayer des Ego-Shooters ausprobieren.

Dieser bietet euch 16 ikonische Maps aus dem beliebten CoD Modern Warfare 2 von 2009. Der Trailer gewährt erstmals einen Einblick in die Neuauflagen von Terminal, Favela und Co. Darüber hinaus wird auch die Kampagne der "aktuellen" Modern Warfare-Trilogie fortgesetzt.

Außerdem feiert der besonders bei Koop-Fans äußerst beliebte Zombie-Modus seine Rückkehr beziehungsweise sein Debüt im Modern Warfare-Kontext.