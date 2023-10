CoD Modern Warfare 3 Beta: Startet den Preload schon mal, für die Beta braucht ihr bis zu 100 GB

So startet ihr die Beta von Modern Warfare 3.

Lange dauert es nicht mehr, bis ihr euch in die erste Beta des diesjährigen CoD-Ablegers stürzen könnt – zumindest, wenn ihr eine PlayStation habt, hier startet das erste Beta-Wochenende nämlich bereits am 6. Oktober für Vorbesteller*innen und am 8. Oktober für alle. Auf Xbox und PC kommt ihr dann wenige Tage später in den Genuss.

Bevor es mit der Beta für Modern Warfare 3 aber überhaupt losgehen kann, müsst ihr womöglich einiges downloaden. Dieses Jahr läuft das Ganze nämlich etwas anders als gewohnt ab: Ihr benötigt das neue Call of Duty HQ zum Spielen.

Um die MW3-Beta zu zocken, braucht ihr auch Warzone

Call of Duty HQ (ehemals MW2/Warzone) ist eine Art zentraler Hub, von dem aus ihr in Zukunft eure CoD-Titel starten könnt. Dazu zählen neben Modern Warfare 3 unter anderem auch Modern Warfare 2 und CoD: Warzone.

Entsprechend benötigt ihr das HQ auch, um die Beta überhaupt runterladen zu können, da sie als Addon-Pack zählt, wie CharlieIntel bestätigt. Findet ihr das HQ nicht im Store, könnt ihr einfach Warzone runterladen. Der neue Hub bedeutet umgekehrt aber auch, dass euch ein Download von rund 100 GB erwartet, bevor ihr MW3 überhaupt runtergeladen habt.

Laut PlayStation Game Size ergibt sich damit folgende Größe für die MW3-Beta:

Modern Warfare 3 Beta: 24,813 GB

24,813 GB Call of Duty HQ: 81,345 GB (falls nicht bereits installiert)

Falls ihr MW2/Warzone bereits runtergeladen hattet: Keine Sorge. In diesem Falle müsst ihr nichts nochmal extra runterladen, da es sich beim HQ lediglich um den neuen Namen handelt. Hier braucht ihr also nur noch den Download der Beta zu starten.

Hier gibt's einen der aktuellen Trailer zum diesjährigen Ableger:

1:48 Modern Warfare 3-Trailer enthüllt einen alten Bösewicht-Bekannten

Alle Infos zum Start der MW3-Beta

Was sich seit den letzten Jahren dagegen nicht geändert hat, ist der gestaffelte Start der Beta. Je nachdem, ob ihr vorbestellt habt und auf welcher Plattform ihr spielt, könnt ihr zu unterschiedlichen Zeiten loslegen:

6. bis 10. Oktober: Early Access-Beta für Vorbesteller*innen exklusiv auf PS4 und PS5

Early Access-Beta für Vorbesteller*innen exklusiv auf PS4 und PS5 8. bis 10. Oktober: Open Beta exklusiv auf PS4 und PS5

Open Beta exklusiv auf PS4 und PS5 12. bis 16. Oktober: Early Access-Beta für Vorbesteller*innen auf PS4/PS5, Xbox und PC

Early Access-Beta für Vorbesteller*innen auf PS4/PS5, Xbox und PC 14. bis 16. Oktober: Open Beta auf PS4/PS5, Xbox und PC

Um welche Uhrzeit startet die Beta? Wie schon in den vergangenen Jahren startet und endet die Beta auch diesmal bei uns gegen 19 Uhr deutscher Zeit.

Am 10. November 2023 dann erscheint Call of Duty Modern Warfare 3 für PC, PS4, Xbox One, PS5 und Xbox Series S/X.

Habt ihr das neue CoD HQ bereits installiert, oder erwartet euch auch ein saftiger Download vor der Beta?