Kommt früher als gedacht - Release-Termin + neue Details zu Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws ist für Ubisoft das wohl wichtigste Spiel des ganzen Jahres, aber höchstwahrscheinlich auch für die meisten Star-Wars-Fans. Ein waschechtes Open-World-Erlebnis im Krieg-der-Sterne-Universum, was es bislang in dieser Form kurioserweise noch nie gegeben hat. In Outlaws dürfen wir erstmals völlig ungebremst als gerissenes Outer-Rim-Schlitzohr Kay Vess an Bord ihres Raumschiffs Trailblazer durch die Galaxie reisen, um unser Glück zu suchen und dabei möglichst vielen Unsympathen auf die Füße zu treten.

Der neue Story-Trailer von Outlaws enthüllt nicht nur das Releasedatum, sondern erlaubt auch neue Einblicke in die Geschichte des Spiels. Viele scheinbar kleine, aber doch wichtige Details sind da auf den ersten Blick gar nicht so leicht zu erkennen. Wir haben deshalb hier die sechs wichtigsten Hintergrundinfos für euch zusammengetragen, die wir dem neuen Trailer entreißen konnten.