Lake - Launch-Trailer zur PS4-/PS5-Version des malerischen Abenteuers 17.04.2022 09:54 Uhr

Im atmosphärischen Adventure Lake schlüpft ihr in die Rolle der 40-jährigen Meredith Weiss, die sich in ihrem Heimatstädtchen eine Auszeit von ihrem stressigen Alltag nimmt und dort fortan die Post austrägt. Dabei lernt sie die Bewohner und Bewohnerinnen des Ortes rund um einen malerischen See kennen, schließt Freundschaften und geht vielleicht sogar eine romantische Beziehung ein.