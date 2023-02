League of Legends - 2023 erscheinen 3 Spin-Offs, neuer Trailer veröffentlicht

Riot Games hat drei neue Spin-Offs von League of Legends angekündigt, die noch 2023 und auch für die Konsolen erscheinen sollen. Im Frühling kommt mit The Mageseeker: A League of Legends Story ein Action-RPG rund um den Charakter Sylas.

Im Sommer folgt dann Convergence: A League of Legends Story. In dem Jump'n'Run spielen wir den Zeitbrecher Ekko. Zu guter Letzt erscheint dann im Herbst Song of Nunu: A League of Legends Story, ein Adventure mit Fokus auf die berührende Geschichte von Nunu und Willump.