Legendäre PS2-Reihe kehrt nach 7 Jahren auf PS5 und PS4 zurück und kommt direkt zu PS Plus

Sony hat gestern die neuen 'Gratis-Spiele' für PS Plus Extra und Premium vorgestellt. Darunter ist auch das Comeback einer legendären PS2-Reihe.

Jak and Daxter The Lost Frontier kann ab dem 19. März heruntergeladen werden, wenn ihr ein aktives PS Plus Premium-Abo besitzt. Lost Frontier war der erste Titel der Action-Adventure-Reihe, der nicht von Naughty Dog, sondern von High Impact Games entwickelt wurde.

Jak and Daxter The Lost Frontier erschien ursprünglich 2009 für die PS2 und die PSP.