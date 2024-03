PS Plus Extra/Premium im März 2024: Das sind alle neuen Gratis-Spiele

Das sind die neuen PS Plus Extra/Premium-Spiele im März 2024.

Einer neuer Monat, das bedeutet auch neue Spiele für PS Plus. Sony hat jetzt offiziell das neue Lineup für die Spiele- und Klassikerbibliothek von PS Plus Extra und Premium enthüllt. Wir listen euch alle Neuzugänge und Abgänge auf und stellen das Highlight in diesem Monat vor.

Alle neuen Spiele bei PS Plus Extra/Premium im März 2024

Diese Spiele bekommt ihr im März mit PS Plus Extra und Premium:

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition

Marvel’s Midnight Suns

Resident Evil 3

LEGO DC Supervillains

Mystic Pillars: Remastered

Blood Bowl 3

Super Neptunia RPG

Dragon Ball Z: Kakarot (PS5-Version)

Diese Spiele gibt es außerdem ausschließlich mit PS Plus Premium:

Jak and Daxter The Lost Frontier

Cool Boarders

Gods Eater Burst

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

JoJos Bizarre Adventure AllStar Battle R

Ab wann werden die neuen PS Plus-Spiele freigeschaltet? Die neuen Titel für PS Plus Extra und Premium könnt ihr euch diesmal ab dem 19. März runterladen. Besitzt ihr Premium, könnt ihr viele der Titel außerdem auch streamen.

Denkt auch an PS Plus Essential im März!

Die neuen PS Plus Essential-Spiele für den März sind bereits seit einigen Tagen online. Wie immer habt ihr nur einen begrenzten Zeitraum die Möglichkeit, sie euch für eure Bibliothek zu sichern. Hier stellen wir euch die drei Spiele und den DLC vor, die ihr euch im März schnappen könnt:

Das Highlight im März: Resident Evil 3

10:59 Resident Evil 3 Remake - Testvideo zur Horrorspiel-Neuauflage

Genre: Action/Horror

Darum geht's: Im Remake des Horror-Klassikers schlüpft ihr in die Haut der ehemaligen S.T.A.R.S-Agentin Jill Valentine, die eine der letzten Überlebenden aus Raccoon City ist. Während ihr versucht, euch aus der zombieverseuchten Stadt zu schleichen und ballern, werdet ihr vom unaufhaltsamen Nemesis verfolgt.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr im GamePro-Test:

Diese Spiele verlassen PS Plus Extra/Premium im März

Wie jeden Monat gibt es natürlich auch diesmal wieder einige Abgänge im Abo. Diese sieben Spiele könnt ihr nur noch bis zum 19. März mit PS Plus zocken:

Civilization 6

Code Vein

Ghostwire: Tokyo

Haven

NEO: The World Ends With You

Outer Wilds

Tchia

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr habt noch kein Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen sowie Preise, Vorteile und mehr der drei unterschiedlichen Abo-Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Jetzt seid ihr gefragt: Welches der PS Plus Extra/Premium-Spiele im März 2024 ist euer Favorit?