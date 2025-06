Legendäre Stealth-Marke kehrt noch 2025 mit neuem Teil und neuem Helden zurück

Thief ist zurück! Die legendäre Stealth-Reihe, die in Deutschland als Dark Project: Der Meisterdieb 1998 ihren Anfang nahm, bekommt einen neuen Ableger. Thief VR: Legacy of Shadows wurde auf der State of Play angekündigt. Wie der Titel schon verrät, handelt es sich um ein Spiel für VR-Headsets. Genauer gesagt für PlayStation VR2, Meta Quest und Steam VR.

Erstmals dürfen wir uns also in der virtuellen Realität über Dächer schleichen, Schlösser knacken und Personen eliminieren und um ihr Hab und Gut erleichtern. Da darf ein hilfreicher Bogen natürlich nicht fehlen. Der erste Trailer zeigt bereits, dass wir mit der Waffe auch Seile platzieren und Feuer in guter alter Thief-Tradition löschen können.

In der Story, in der wir in die Haut von Magpie schlüpfen, geht es aber auch um ein Atefakt, das "ein Erbe aus der Vergangenheit" birgt. Die Diebin wuchs auf der Straße auf, nachdem sie zur Waise wurde.

Wann erscheint das neue Thief? Ein genaues Datum gibt es noch nicht, der Release soll aber noch 2025 stattfinden.