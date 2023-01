Lies of P - Neuer Gameplay-Trailer zeigt jede Menge Kämpfe

Mit Lies of P soll 2023 ein ebenso düsteres wie schickes Action-RPG von Round8 Studio für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Das Spiel greift die bekannte Pinocchio-Geschichte auf, gibt dem Märchen aber eine völlig neue Richtung. Wir schlüpfen in die Rolle der zum Leben erweckten Holzpuppe und begeben uns auf die Suche nach unserem Schöpfer Mr. Gepetto.

Dafür müssen wir uns in der mysteriösen Stadt Krat mit wildgewordenen Automaten anlegen. Optisch ist der Titel dem Steampunk zuzuordnen, spielerisch geht es in Richtung Soulslike. Wir können Körperteile austauschen und neue Waffen herstellen. Mehr Infos zum Spiel gibt's in unserer Übersicht.