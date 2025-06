Mafia: The Old Country zeigt im neuen Story-Trailer genau das, wofür wir Mafia lieben

Einige haben mit den Zähnen geknirscht: Mafia: The Old Country wird keine Open World bieten, sondern sich voll und ganz auf seine lineare Geschichte konzentrieren. Und von der seht ihr im neuen Story Trailer eine ganze Menge: Der Trailer zeigt die wichtigsten Charaktere, darunter Hauptfigur Enzo, der im Sizilien um 1900 in die Machenschaften der Cosa Nostra verwickelt wird.

Mafia: The Old Country erscheint schon sehr bald, am 8. August 2025 ist es auf PC, Xbox Series X und PC soweit.