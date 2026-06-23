Läuft gerade MAPPA enthüllt neuen Trailer zum nächsten Arc von Chainsaw Man
MAPPA enthüllt neuen Trailer zum nächsten Arc von Chainsaw Man

8 Aufrufe

MAPPA enthüllt neuen Trailer zum nächsten Arc von Chainsaw Man

Profilbild von Myki Trieu

Myki Trieu
23.06.2026 | 00:00 Uhr

MAPPA hat im Rahmen ihres 15. Jubiläums eine neuen Trailer zum nächsten Arc des Chainsaw Man-Animes veröffentlicht. Es bleibt noch unklar, ob es sich hier um einen Kinofilm oder Serien-Staffel handelt.
Empfohlen
alle anzeigen
The One Piece: Erster Teaser-Trailer zum neuen Remake Video starten   1:05

vor 2 Stunden

The One Piece: Erster Teaser-Trailer zum neuen Remake
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je Video starten   2:38

25.01.2026

In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je
Erster Teaser-Trailer zur Anime-Adaption des südkoreanischen Webtoons Tomb Raider King Video starten   0:43

10.04.2025

Erster Teaser-Trailer zur Anime-Adaption des südkoreanischen Webtoons Tomb Raider King
Kino-Trailer

Kino-Trailer
2.981 Videos

Zum Kanal
Beliebt
alle anzeigen
Das Star Fox Remake ist eine echte Liebeserklärung! Video starten   10:58

vor 2 Stunden

Das Star Fox Remake ist eine echte Liebeserklärung!
The One Piece: Erster Teaser-Trailer zum neuen Remake Video starten   1:05

vor 2 Stunden

The One Piece: Erster Teaser-Trailer zum neuen Remake
Das Tomb Raider Remake ist das schönste Spiel, das ich seit langem gesehen habe Video starten   2     6   8:21

vor einer Woche

Das Tomb Raider Remake ist das schönste Spiel, das ich seit langem gesehen habe
1.039 für WAS?! Die Steam Machine ist Valves teuerster Fehler Video starten   54:48

vor 23 Stunden

1.039 für WAS?! Die Steam Machine ist Valves teuerster Fehler
Rockstar enthüllt das Cover Art von GTA 6! Video starten   1     1   0:33

vor 6 Tagen

Rockstar enthüllt das Cover Art von GTA 6!
Harvest Moon: Echoes of Teradea zeigt neues Gameplay aus der abenteuerlichen Open World Video starten   1:33

vor einem Tag

Harvest Moon: Echoes of Teradea zeigt neues Gameplay aus der abenteuerlichen Open World
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Pokémon TCG Pocket lässt euch ein schönes Picknick mit der neuen Erweiterung Wunder des Alltags erleben Video starten   1:08

vor 9 Minuten

Pokémon TCG Pocket lässt euch ein schönes Picknick mit der neuen Erweiterung Wunder des Alltags erleben
The One Piece: Erster Teaser-Trailer zum neuen Remake Video starten   1:05

vor 2 Stunden

The One Piece: Erster Teaser-Trailer zum neuen Remake
Das Star Fox Remake ist eine echte Liebeserklärung! Video starten   10:58

vor 2 Stunden

Das Star Fox Remake ist eine echte Liebeserklärung!
1.039 für WAS?! Die Steam Machine ist Valves teuerster Fehler Video starten   54:48

vor 23 Stunden

1.039 für WAS?! Die Steam Machine ist Valves teuerster Fehler
Harvest Moon: Echoes of Teradea zeigt neues Gameplay aus der abenteuerlichen Open World Video starten   1:33

vor einem Tag

Harvest Moon: Echoes of Teradea zeigt neues Gameplay aus der abenteuerlichen Open World
7 Minuten Gameplay zu Resonance: A Plague Tale Legacy – Kämpfe, Erkundung und Rätsel Video starten   1     1   7:29

vor einem Tag

7 Minuten Gameplay zu Resonance: A Plague Tale Legacy – Kämpfe, Erkundung und Rätsel
MAPPA enthüllt neuen Trailer zum nächsten Arc von Chainsaw Man Video starten   1:30

vor einem Tag

MAPPA enthüllt neuen Trailer zum nächsten Arc von Chainsaw Man
One Piece Heroines zeigt Nami als Laufstegmodel und den Schuhdesigner Lebno Video starten   0:37

vor einem Tag

One Piece Heroines zeigt Nami als Laufstegmodel und den Schuhdesigner Lebno
Honkai Nexus Anima zeigt, was sich bei der Pokémon-Alternative in den letzten Monaten alles getan hat Video starten   4:00

vor 2 Tagen

Honkai Nexus Anima zeigt, was sich bei der Pokémon-Alternative in den letzten Monaten alles getan hat
Deer + Boy: Das emotionale Adventure erscheint am 23. Juni Video starten   1   1:38

vor 2 Tagen

Deer & Boy: Das emotionale Adventure erscheint am 23. Juni
My Time at Evershine: Trailer zeigt neues Open-World-Gameplay und Kämpfe des lang ersehnten Adventures Video starten   1   1:43

vor 5 Tagen

My Time at Evershine: Trailer zeigt neues Open-World-Gameplay und Kämpfe des lang ersehnten Adventures
The Adventures of Elliot: The Millenium Tales - Süße Zelda-Alternative eines beliebten RPG-Entwicklers erscheint heute Video starten   2     2:39

vor 5 Tagen

The Adventures of Elliot: The Millenium Tales - Süße Zelda-Alternative eines beliebten RPG-Entwicklers erscheint heute
mehr anzeigen