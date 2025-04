Marathon: Erster Gameplay-Trailer zu Bungies neuem Extraction-Shooter

Bungie hat den ersten Gameplay-Trailer zum kommenden Multiplayer-Shooter Marathon veröffentlicht, der am 23. September 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint. Euch erwartet ein Extraction-Shooter, in dem ihr euch mit unterschiedlichen Charakteren, Waffen und Fähigkeiten auf einem SciFi-Planeten um Beute an die Gurgel geht.

