Bungies neuer Shooter Marathon: Release, erste Infos zum Preis und Gameplay enthüllt

Bungie enthüllt neuen Shooter Marathon: Alle Infos!

Studio Bungie hat den kommenden Multiplayer-Shooter Marathon enthüllt und neben dem ersten Gameplay-Trailer auch den Releasetermin verraten. Alle Infos zum neuen Spiel des Teams hinter Halo und Destiny 2 gibt’s hier.

Release: 23. September 2025

23. September 2025 Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, Steam

PS5, Xbox Series X/S, Steam Genre: Teambasierter Online-Extraction-Shooter

Teambasierter Online-Extraction-Shooter Crossplay: Ja

Ja Cross-Save: Ja

Ja Preismodell: kostenpflichtig

Was ist Marathon?

Marathon ist ein reiner Online-Ego-Shooter ohne klassischen Singleplayer-Modus. Im Mittelpunkt steht der Extraction-Modus, der dementsprechend grob mit erfolgreichen Spielen wie Hunt: Showdown 1896 oder Escape from Tarkov vergleichbar ist.

Erster Gameplay-Trailer

1:44 Marathon: Erster Gameplay-Trailer zu Bungies neuem Extraction-Shooter

Anders als die Konkurrenz will Bungie mehr Fokus auf Einsteigerfreundlichkeit legen. Falls euch das Extraction-Genre also eigentlich anspricht, aber ihr vom unbarmherzigen Hardcore-Taktik-Gameplay in vergleichbaren Titeln abgeschreckt seid, könnte Marathon etwas für euch sein.

Als Setting dient der futuristische Planet Tau Ceti IV, dessen Bevölkerung auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Um die örtlichen Ressourcen bekriegen sich verschiedene Mega-Konzerne mit Söldnertrupps, die sich „Runner” nennen und dank kybernetischer Verbesserungen übermenschliche Fähigkeiten mitbringen.

Wie funktioniert der Extraction-Modus?

Zum Start jeder Runde landen alle Spieler*innen auf einer weitläufigen Map. In der kommenden Closed Alpha-Version wird es laut Director Joe Ziegler zwei Maps geben: Eine größere für bis zu 18 Leute und eine etwas kleinere für bis zu 15 Kontrahenten.

Bungie hat ein 5-minütiges Übersichtsvideo veröffentlicht, das euch das Spiel kurz zusammenfasst:

4:58 Marathon in 5 Minuten: Bungie erklärt, was euch im neuen Multiplayer-Shooter erwartet

Ihr tretet in Squads aus bis zu drei Charakteren gegeneinander an, allerdings könnt ihr auch alleine losziehen.

Nach eurer Landung müsst ihr Missionsziele erfüllen, Loot sammeln und dann versuchen, an bestimmten Extraktionspunkten zu entkommen. Nur wer die Map lebend verlässt, behält die gesammelten Items. Wenn ihr besiegt werdet oder der Timer abläuft, verliert ihr euren Charakter unwiederbringlich. Eine durchschnittliche Runde soll etwa 25 Minuten dauern.

Für Teams soll es jederzeit Möglichkeiten geben, besiegte Teammates wiederzubeleben. Das soll verhindern, dass jemand früh stirbt und dann den Rest der Zeit nur noch zuschauen kann.

Neben anderen menschlichen Teams stellen sich euch überall auf der Map KI-Gegner in den Weg, die etwa wichtige Orte bewachen. Das könnt ihr taktisch nutzen, indem ihr beispielsweise feindliche Squads überrascht, während diese gerade mit dem Kampf gegen Bots beschäftigt sind.

Es gibt individuelle und Squad-übergreifende Ziele, die von vorher ausgewählten Verträgen mit verschiedenen Konzernen der Scifi-Welt abhängig sind. Für diese sammelt ihr Erfahrung, steigt im Fraktionsrang auf und schaltet so neue Ausrüstung frei, die ihr zwischen den Runden einkaufen könnt.

Damit euer Trupp trotz eigener Ziele zusammenbleibt, soll es sich lohnen eure Teammates dabei zu unterstützen, ihre Aufgaben zu erfüllen. Für euren Support bekommt ihr ebenfalls Erfahrungspunkte und andere Fortschritte.

Teamplay ist das A und O

Die Charaktere setzen sich aus einer vorgegebenen Auswahl zusammen, die alle eigene Fähigkeiten und Vorteile mitbringen. Normalerweise spielt ihr in der Ego-Perspektive. Im Stream waren aber auch Fähigkeiten zu sehen, für die die Kamera – wie in Destiny – kurzzeitig in die Schulterperspektive wechselt.

Zum Release im September soll es sechs Charaktere geben. Updates sollen Nachschub liefern. Im Trailer ist beispielsweise ein Verteidiger erkennbar, der einen Schild aufstellen kann. Außerdem war zu sehen, wie sich ein Scharfschütze tarnen konnte.

Ähnlich wie zum Beispiel in Apex Legends wird eure Teamkomposition wichtig sein, um eure Überlebenschancen zu verbessern und die Fähigkeiten sinnvoll zu kombinieren. Mit nur sechs Figuren zum Launch ist die Auswahl vergleichsweise klein und hinkt anderen Hero-Shootern deutlich hinterher.

Allerdings sollen zusätzlich Builds eine wichtige Rolle spielen und Abwechslung fördern. Je nachdem welche Waffen, Aufsätze, Implantate, Verbrauchsitems und Granaten ihr mitnehmt, soll sich der Spielstil eurer Figur teils deutlich ändern. Dazu gehören auch Gegenstände, die spürbare Auswirkungen auf euren Spielstil haben sollen und beispielsweise eure Sprungfähigkeit verändern.

Ein Service-Game durch und durch

Marathon dürfte noch zu Sonys groß angekündigter Service-Game-Offensive gehören, zu der auch das fast schon legendär gescheiterte Concord des mittlerweile geschlossenen Studios Firewalk zählt (Mehr Infos zum Concord-Desaster).

Allerdings hat Marathon-Entwickler Bungie mit langlebigen Multiplayer-Spielen dank Destiny und Destiny 2 sehr viel Erfahrung. Marathon setzt auf ein saisonales Modell. Genaue Infos dazu sind noch nicht bekannt, aber ein paar Andeutungen gab es im Stream schon zu hören.

Diese Inhalte soll Season 1 u.a. bieten:

Endgame-Herausforderungen

Ranglistenspiele

saisonale Geschichten

Community-Events

Preismodell und Mikrotransaktionen

In einer Q&A-Session vor der Enthüllung bestätigte uns Director Joe Ziegler, dass Marathon ein kostenpflichtiges Spiel wird. Es ist also nicht Free-to-Play. Wie viel genau ihr für den Titel bezahlen müsst, ist aber noch unbekannt.

Durch das Season-Modell, das auf langfristigen Support ausgelegt ist, dürfte es dabei aber vermutlich nicht beim Eintrittspreis bleiben. (Optionale) Mikrotransaktionen für Skins, Battle Passes und Ähnliches sind zumindest wahrscheinlich.