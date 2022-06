Mario + Rabbids Sparks of Hope - Neuer Trailer macht euren liebsten Bösewicht spielbar

30.06.2022 16:55 Uhr

Ubisoft und Nintendo haben einen neuen Trailer zu Mario + Rabbids: Sparks of Hope vorgestellt.

In diesem wird gezeigt, dass es neue spielbare Charaktere geben wird. So sehen wir unter anderem Rabbid-Rosalina in Aktion. Aber auch eine Figur in Nicht-Hasen-Form ist neu dabei. Denn dieses Mal könnt ihr niemand geringeren als Bowser selbst steuern mitsamt einer eigenen Waffe und einem schwarzen Luma.

Der Bösewicht-Weltmeister 2022: Letzten Monat hatten wir auf GamePro.de eine große Meisterschaft abgehalten, bei der ihr bestimmen konntet, wer euer liebster Boss in Videospielen ist. Tatsächlich hat es die Mario-Echse auf den ersten Platz geschafft. Schaut euch jetzt den Verlauf des gesamten Turniers an.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope erscheint am 20. Oktober exklusiv für Nintendo Switch.