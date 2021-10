Marvel's Guardians of the Galaxy: Launch-Trailer stimmt auf den Release ein

13.10.2021 18:50 Uhr

Marvel's Guardians of the Galaxy ist ein Third-Person-Shooter der auf den Comics von Guardians of the Galaxy basiert. Wir übernehmen die Rolle von Peter Quill a.k.a. Star-Lord. An unserer Seite treten die Helden wider Willen Gamora, Drax, Rocket Raccoon und Groot auf. Das Spiel erscheint am 26. Oktober für PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch und PC.