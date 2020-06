Marvel's Spider-Man Miles Morales: Trailer zum PS5-Spiel zeigt neuen Helden

11.06.2020 22:32 Uhr

Marvel's Spider-Man Miles Morales soll schon zum Launch der PS5 Ende 2020 erscheinen, einen konkreten Release-Termin gibt es aber noch nicht.

Das neue Spidey-Spiel wird abermals von Insomniac Games entwickelt und führt einen neuen Helden ein, der sich im ersten Teil bereits angekündigt hat. Peter Parker rückt in den Hintergrund und macht Platz für Miles Morales, in dessen Rolle (und Spinnenkostüm) wir uns durch New York City schwingen.