Marvel's Spider-Man 2 für PS5 angekündigt - mit neuem Helden!

Insomniac Games' gefeiertes PS4-Open World-Spiel Marvel's Spider-Man bekommt einen Nachfolger für PlayStation 5. Marvel's Spider-Man Miles Morales heißt das Spiel.

Wann ist der Release? Marvel's Spider-Man Miles Morales soll schon zum Launch der PS5 Ende 2020 erscheinen, einen konkreten Release-Termin gibt es aber noch nicht.

Hier der erste Trailer:

Was wir schon über das Spiel wissen: Das neue Spidey-Spiel wird abermals von Insomniac Games entwickelt und führt einen neuen Helden ein, der sich im ersten Teil bereits angekündigt hat. Peter Parker rückt in den Hintergrund und macht Platz für Miles Morales, in dessen Rolle (und Spinnenkostüm) wir uns durch New York City schwingen.

Darum geht's im ersten Marvel's Spider-Man

Marvel's Spider-Man ist der zweite Auftritt des Marvel-Helden auf der PlayStation 4 und wurde von den Ratchet & Clank-Machern Insomniac Games im September 2018 exklusiv auf Sonys Heimkonsole veröffentlicht.

Das Open World-Actionspiel erzählt unabhängig von den Filmen eine komplett eigenständige Geschichte. Handlungsort ist die US-Metropole New York. Peter Parker ist zu Beginn des Spiels seit einigen Jahren als Superheld Spider-Man unterwegs und bereits sehr erfahren. Das Kampfsystem erinnert an die Batman Arkham-Reihe, spielt sich jedoch deutlich schneller.

Was ist eure Meinung zum Trailer?