Mickey Mouse als Schwarz-Weiß-Shooter - und mit einer sehr unerwarteten Stimme

Mouse: P.I. For Hire hat schon seit der Ankündigung für Aufsehen gesorgt, so macht sich das Spiel den Look der alten Mickey-Maus-Filme aus den 20er Jahren zunutze und kombiniert es mit Shooter-Gameplay. Mit dem neuen Trailer ist jetzt klar:

Mouse erscheint noch dieses Jahr, einen genauen Release gibt’s aber noch immer nicht. Das Spiel erscheint auf der Ps4, PS5, Xbox, PC und auf der Switch. Ob ein Release auf der Switch 2 auch geplant ist, bleibt noch unklar.