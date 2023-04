Minekos Night Market-Trailer bestätigt, wann wir endlich über den Nachtmarkt laufen dürfen

In der neuesten Ausgabe der Indie World von Nintendo gab es auch endlich wieder einen Blick auf Minekos Night Market.

Dahinter verbirgt sich eine Mischung aus Adventure-Spiel und Händler/Farming-Simulator. In der Rolle des Mädchens Mineko müsst ihr Gegenstände finden, diese verarbeiten und dann an die Leute auf dem Nachtmarkt verkaufen. Zusätzlich zu dieser sozialen Simulator-Komponente gesellt sich ein Adventure-Part, wo ihr die Story des Markts enthüllt. Die gesamte Geschichte ist an die japanische Folklore angelehnt und nimmt sich daraus viel Inspiration.

Minekos Night Market erscheint nach mehreren Verschiebungen endlich am 26. September 2023.