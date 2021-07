Mit der neuen Switch baut Nintendo seine größten Stärken aus

von Ann-Kathrin Kuhls,

08.07.2021 16:00 Uhr

Nicht während der E3, sondern ganz unauffällig mit einem Tweet und dazugehörigem Trailer hat Nintendo sein neues Switch-Modell enthüllt: Die Switch (OLED Modell). Wie ihr euch anhand des Namens schon denken könnt, wird in dieser Version der LCD-Bildschirm mit einem OLED-Bildschirm ausgetauscht, außerdem gibt es noch ein paar andere technische Upgrades und Quality of Life-Verbesserungen. Was das konkret heißt und wie Nintendo mit dieser neuen Switch seine größte Stärke gegenüber anderen Plattformen ausbaut, haben wir für euch in diesem Video zusammengefasst.

Hier findet ihr alles zur Nintendo Switch

Wo wir übrigens gerade über tragbare Spieleplattformen reden: Per Kickstarter-Kampagne haben Fans jetzt versucht, die Xbox Series S mobil zu machen. Ist vielleicht nicht ganz so handlich wie die Switch, für Xbox-Fans aber definitiv eine Möglichkeit. Aber was sagt ihr dazu? Würdet ihr euch eine OLED-Switch kaufen? Oder wartet ihr lieber noch?