Endgame-Fazit: Hat Monster Hunter Wilds genügend Abwechslung?

So! Rund 120 Stunden auf der Uhr, Jägerrang 100 ist ebenfalls schon hinter mir. Ich hab einen schönen Build für meine Lieblingswaffe und bin mit meinem Look auch ganz zufrieden. In Monster Hunter Wilds habe ich aktuell nicht mehr wirklich was zu tun. Schade eigentlich, ich hab doch gerade erst angefangen. Also … vor über hundert Stunden. Hat es früher nicht länger gedauert, Monster Hunter durchzuspielen? Hier ist das Fazit zum aktuellen Stand des Endgames!