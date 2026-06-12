Moonlight Peaks: Ihr könnt die vampirische Bauernhof-Sim jetzt kostenlos auf Nintendo Switch und PC ausprobieren

In Moonlight Peaks erwartet euch klassisches Farming-Sim-Gameplay im Stil von Stardew Valley oder Story of Seasons. Allerdings ist das Setting deutlich düsterer, denn ihr seid in einer Welt aus Vampiren, Werwölfen und anderen Geschöpfen der Nacht unterwegs.

Ihr selbst übernehmt die Rolle von Draculas Nachwuchs, doch die junge Generation hat keine Lust mehr auf das fiese Blutaussaugen des bösartigen Papas. Also verlasst ihr euer Zuhause in Transylvanien und versucht auf eigenen Füßen zu stehen.

Ich habe vor ungefähr einem Jahr bereits einen Blick auf eine Demo geworfen.

Zur Preview geht's hier lang: In Moonlight Peaks baut ihr eine klassische Farm auf, aber ihr seid Vampir und eure Nachbarn sind Monster

Vor kurzem wurde eine neue Demo-Version des Cozy-Games mit mehr Inhalten veröffentlicht, die ihr auf Nintendo Switch und PC ausprobieren könnt.

Derzeit ist Moonlight Peaks auch ausschließlich für Switch 1/2 und PC angekündigt. Publisher Marvelous veröffentlicht allerdings viele Spiele nachträglich noch für PlayStation und Xbox, ausgeschlossen ist das für die vampirische Farming Sim also nicht.