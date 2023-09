Moonstone Island - Der Mix aus Pokémon und Stardew Valley feiert Release

Moonstone Island ist eine Life- und Farming-Sim, in der ihr auch kleine Kreaturen sammelt und mit ihnen in Kämpfen antretet. Das Spiel ist jetzt für den PC erschienen, eine Nintendo Switch-Version soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Die pixelige Optik erinnert an Stardew Valley und alte Pokémon-Teile.

Um eure Alchemie-Ausbildung abzuschließen, müsst ihr ein Jahr fernab eurer Heimat verbringen. So strandet ihr also auf einer schwebenden Insel und trefft auf allerlei verschiedene Charaktere, die euch mit Aufträgen versorgen, mit denen ihr euch anfreunden und teilweise auch romantische Beziehungen eingehen könnt.

Nebenbei errichtet ihr auf einer der über 100 Inseln euer Zuhause, baut Blumen und Gemüse an und erkundet die Welt. Die Monster, denen ihr dabei begegnet, könnt ihr in eure Sammlung aufnehmen. Kämpfe laufen rundentaktisch und mit Anleihen aus Kartenspielen ab.