09.07.2021 09:24 Uhr

Der Vorgänger von Moss Book 2 gehört weiterhin zu den besten Titeln für das PlayStation VR-Headset. Im Rahmen einer State of Play-Ausgabe hat Sony nun das direkte Sequel angekündigt, das die heldenhafte Maus Quill und ihren geisterhaften Helfer zurückbringt. Polyarch setzt erneut auf das experimentelle VR-Konzept, in dem wir Quill nicht selbst steuern, sondern sie als riesenhafter Kamerad durch die Level leiten. Dabei müssen wir Wege öffnen, Rätsel lösen und uns auch in Kämpfe begeben.

Ein echter Nachfolger: Der erste Trailer zu Moss Book 2 zeigt, dass sich Fans vor allem auf mehr von dem freuen können, was sie am Erstling mochten. Allerdings gibt es mit dem Hammer auch eine neue Waffe, neue Umgebungen wie Eislandschaften und was die Gegnervielfalt angeht, wurde an den Stellschrauben gedreht.

Moss Book 2 hat noch keinen Releasetermin, soll aber erneut für PSVR erscheinen.