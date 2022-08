Mount & Blade 2: Bannerlord - Trailer kündigt Release-Termin für PlayStation und Xbox an

Mount & Blade 2: Bannerlord kommt für PS4, PS5, Xbox One sowie Xbox Series X/S.



Wann ist der Konsolen-Release? Am 25. Oktober 2022. Das kündigt ein neuer Trailer an, der im Rahmen der gamescom 2022 veröffentlicht wurde.

Das komplexe Action-RPG ist bereits seit einiger Zeit im Early Access für den PC verfügbar und wird zum Erscheinungstermin der Konsolenversionen ebenfalls seinen Full-Release feiern.