Need for Speed Unbound - Der erste Trailer versprüht starke Underground-Vibes

Need for Speed Unbound wurde mit einem schicken ersten Trailer vorgestellt. Das Rennspiel wird von Criterion entwickelt und erscheint schon am 2. Dezember für PS5, Xbox Series X/S und PC. Wie im Vorfeld schon unfreiwillig bekannt geworden, setzen die Entwickler*innen auf einen spannenden Mix aus Realismus und Comic-Einblendungen.

Die Autos sehen dabei schick und echt aus, die Charaktere könnten aber einer Cartoon-Serie entspringen und während den Rennen gibt es wohl immer wieder Comic-Elemente direkt in der Spielwelt. Thematisch geht es wieder in die Streetracing-Richtung und Verfolgungsjagden mit der Polizei stehen wohl an der Tagesordnung. Mehr Infos gibt's hier.