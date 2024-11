Need for Speed: Das Lockdown-Update für Unbound hat eine echte Premiere für die Serie dabei

Need for Speed Unbound bekommt Ende November ein neues Update spendiert. Das heißt "Vol. 9: Lockdown" und bringt unter anderem einen einen PvPvE-Modus mit, in dem mehrere konkurrierende 3er-Teams Aufträge erfüllen müssen. Dazu gehören beispielsweise Einbrüche in bestimmte Bereiche und die Extraktion von schicken Autos.



Daneben gibt es ganz obligatorisch neue Fahrzeuge, genauer gesagt einen Subaru Impreza, Honda Integra Type R sowie den legendären BMW M3 GTR. Besonders bemerkenswert ist allerdings die Motorrad-Premiere, denn erstmals in der Serie werdet ihr mit dem BMW S 1000RR 2019 auch einen Feuerstuhl steuern können.

Need for Speed Unbound Vol. 9: Lockdown erscheint am 26. November 2024.