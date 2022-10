Neues Need for Speed offiziell enthüllt: Release bereits in wenigen Wochen

Nach all den Gerüchten im Voraus war es ein offenes Geheimnis, das jetzt offiziell bestätigt wurde: Noch 2022 erscheint ein neuer Ableger der Need for Speed-Reihe unter Burnout Paradise-Entwickler Criterion Games. Wir fassen für euch alles Wichtige zum Spiel zusammen.

Die Eckdaten:

Name : Need for Speed Unbound

: Need for Speed Unbound Release: 02. Dezember 2022

02. Dezember 2022 Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC (Crossplay)

PS5, Xbox Series X/S, PC (Crossplay) Modi: Kampagne und Multiplayer

Kampagne und Multiplayer Technik: 4K und 60fps (Frostbite Engine)

4K und 60fps (Frostbite Engine) Entwickler: Criterion Games (Burnout Paradise)

Criterion Games (Burnout Paradise) Publisher: Electronic Arts

Einen ersten Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier anschauen:

Somit hat sich ebenfalls bestätigt, dass neben dem Release in wenigen Wochen auch die Last-Gen in Form der PS4 und Xbox One bei der Entwicklung nicht mehr berücksichtigt wurde, das Spiel rein auf die Power der neuen Konsolen setzt.

Need for Speed Unbound, das Anime-NfS

Im Gegensatz zu Need for Speed Heat als letzten Ableger des Arcade-Racers, fällt sofort der besondere Grafik-Stil ins Auge. Neben "realistischer" Optik sind zudem Anime-Elemente enthalten, wodurch beispielsweise Flammen- oder Qualm-Effekte comichaft dargestellt werden. Auch Figuren erscheinen im Comic-Look.



Die offizielle Beschreibung des Spiels lautet.

"Fahre gegen die Zeit, überliste die Cops und stelle dich wöchentlichen Qualifikationsrennen, um am The Grand teilnehmen zu können, der ultimativen Streetracing-Herausforderung in Lakeshore. Sammle deine eigenen, perfekt getunten Wagen in deiner Garage und lass die Straßen mit deinem Style, exklusiven Outfits und den Beats aus aller Welt zum Leben erwachen."

Weitere Bilder zum Spiel:

Single- und Multiplayer: Wie zudem bekannt ist, wird das Spiel neben einer offline spielbaren Kampagne auch einen Mehrspieler-Modus beinhalten, der zudem via Crossplay Plattform-übergreifend spielbar ist.

Erste technische Details sind derweil ebenfalls bekannt. Als reines Current-Gen-Rennspiel für PS5, Xbox Series und PC läuft Unbound laut Criterion in der hauseigenen Frostbite Engine mit 4K und 60fps, soll zudem über ein Physik-System mit hoher Framerate verfügen. Damit ist gemeint, dass beispielsweise die Reibung der Reifen auf der Straße für mehr Realismus in hoher Frequenz aktualisiert wird, wir dadurch ein besseres Fahrgefühl erhalten (via IGN).

Need for Speed Unbound soll zudem nach Release mit kostenlosen Updates versorgt werden. Über kostenpflichtige DLCs bzw. einen Season Pass ist derweil noch nichts bekannt.

Wie ist euer erster Eindruck von NfS Unbound und welche Erwartungen habt ihr an das Spiel von Criterion?