Need for Speed Unbound - Trailer stellt Volume 2 mit neuen Inhalten vor

EAs Arcade-Racer Need for Speed Unbound hat mit einem Trailer das Volume 2-Update angekündigt, mit dem neue Inhalte ins Spiel kommen. Das Update erscheint am 21. März für PS5, Xbox Series X/S und PC und bringt endlich Verfolgungsjagden für den Multiplayer. Bisher gab es die Polizei nur im Singleplayer, jetzt greifen die Gesetzeshüter*innen auch in Online-Rennen ein.

Darüber hinaus gibt es jede Menge neue Herausforderungen und Playlists, zwei neue Fahrzeuge, überarbeitete Belohnungen und kosmetische Items für eure Charaktere. Das Update ist kostenlos für alle, die das Spiel schon besitzen.