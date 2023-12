Neuer Chainsaw Man-Film macht aus romantischer Beziehung eine echte Tragödie

Der Film zur gleichnamigen Anime-Serie Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc wurde offiziell angekündigt und zeigt in einem kleinen Teaser die anstehende Beziehung zwischen Chainsaw Mans Hauptcharakter Denji und der neuen Figur Reze.

In Chainsaw Man geht es um den armen jungen Mann namens Denji, der die Schulden seines Vaters bei den Yakuza nach dessen Tod geerbt hat und sie abarbeiten muss. Dabei muss er gegen sogenannte "Teufel" kämpfen und er rettet auf einen seiner Aufträge den kleinen Teufel Pochita, mit dem er einen Pakt eingeht und von da an mit ihm zusammenlebt. Bei einer Mission, die sich als Falle der Mafia herausstellt, werden Pochita und Denji getötet. Durch den Pakt mit Pochita wird Denji wiederbelebt und kann sich mithilfe von Pochita in den Chainsaw Man verwandeln.