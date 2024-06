Neuer Elden Ring-Trailer fasst zusammen, was bis zum Shadow of the Erdtree-DLC passiert ist

Am 21. Juni erscheint mit Shadow of the Erdtree der große DLC für das Action-Rollenspiel Elden Ring und damit sicherlich eine der heißerwartetsten Erweiterungen überhaupt. Die fügt dem ohnehin schon umfangreichen Spiel unter anderem ein komplett neues Gebiet, zusätzliche Waffenkategorien, Ausrüstung und Zaubersprüche hinzu, sämtliche Inhalte richten sich vor allem an erfahrene Elden Ring-Spieler*innen.



Für alle, die nach längerer Pause mit dem DLC wieder ins Spiel einsteigen, hat Bandai Namco einen Trailer vorbereitet, der die Ereignisse aus dem Hauptspiel noch einmal grob zusammenfasst.

Shadow of the Erdtree benötigt das Elden Ring-Hauptspiel und erscheint für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC.